«Άλλη μια απώλεια μετράμε σήμερα, με τον χαμό του Ηλία Λογοθέτη, του βέρου επτανήσιου που υπηρέτησε πάνω από πενήντα χρόνια την υποκριτική τέχνη, χωρίς ποτέ να αποκλίνει από τις αρχές του» αναφέρει σε ανάρτησή της η Φίνος Φιλμ.

Προσθέτει: «Σοβαρός, ευρυμαθής και με ιδιαίτερη παιδεία, ο Ηλίας συνεργάστηκε δύο φορές με την Φίνος Φιλμ, στον ξακουστό “Παπαφλέσσα” (1971) και στο ιδιαίτερο φιλμ “Ο Θανάσης στη Χώρα της Σφαλιάρας” (1976), μια από τις τελευταίες ταινίες της εταιρείας. Θα μας λείψει η αβίαστη ευγένεια και το τακτ που χαρακτήριζε αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό και άνθρωπο του πνεύματος. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

«Πιστεύω ότι ζούμε στη χαρά και την διανθίζουμε με λίγο αλατάκι λύπης, για να θυμόμαστε καλύτερα» – Ηλίας Λογοθέτης (1939 – 2024)».

