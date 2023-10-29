O Mάθιου Πέρι άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο τζακούζι του το Σάββατο, σε ηλικία μόλις 54 ετών χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα αίτια του θανάτου.

Δημοσίευμα του ΤΜΖ κάνει λόγο για καρδιακή ανακοπή χωρίς να υπάρχει όμως καμία επίσημη πληροφόρηση.

Ο Mάθιου Πέρι μόλις έξι ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρός είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία μέσα από το τζακούζι του. Φαίνεται πως ο ίδιος περνούσε αρκετό από τον χρόνο του χαλαρώνοντας μέσα σε αυτό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του είχε γράψει: «Ω, τόσο ζεστό νερό που στροβιλίζεται γύρω σου, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Είμαι ο Mattman».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.