Ο αμερικανοκαναδός ηθοποιός και παραγωγός Μάθιου Πέρι, διάσημος, αφού ενσάρκωσε τον Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα φιλαράκια» («Friends»), βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 54 ετών. Η αστυνομία τον βρήκε πεθαμένο μέσα σε μπανιέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Στα απομνημονεύματά του το 2022, «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», είχε αποκαλύψει ότι «παραλίγο να πεθάνει» πριν από μερικά χρόνια σε ηλικία 49 ετών, από υπερβολική χρήση οπιοειδών. Ο ηθοποιός πέρασε δύο εβδομάδες σε κώμα και πέντε μήνες στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει σάκο κολοστομίας για εννέα μήνες. «Οι γιατροί είπαν στην οικογένειά μου ότι είχα 2% πιθανότητες να ζήσω», ανέφερε στο βιβλίο του.

Όταν ο Πέρι συμμετείχε στα «Φιλαράκια» ήταν 24 ετών και ο εθισμός του στο αλκοόλ είχε μόλις αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια. «Μπορούσα να το χειριστώ, κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, όταν έφτασα στα 34 μου, είχα πραγματικά μπλέξει σε πολλά προβλήματα. Υπήρχαν χρόνια που ήμουν νηφάλιος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η 9η σεζόν ήταν η χρονιά, που ήμουν νηφάλιος. Και μαντέψτε ποια σεζόν πήρα υποψηφιότητα για καλύτερος ηθοποιός; Έλεγα: ‘’Αυτό πρέπει να μου λέει κάτι’’».

Αν και ο Πέρι προσπαθούσε να κρύψει την κατάστασή του, οι δραματικές αλλαγές στην εμφάνισή του κάθε χρόνο αντανακλούσαν την κατάσταση της νηφαλιότητάς του. Ωστόσο, οι φίλοι του και συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια», όπως έγραφε, έδειξαν κατανόηση και υπομονή.

Η ιδέα ότι θα έπρεπε να φοράει μόνιμα μια σακούλα κολοστομίας είναι αυτή που, όπως είπε ο Perry, τον βοήθησε να αποτοξινωθεί.

«Ο θεραπευτής μου είπε: "Την επόμενη φορά που θα σκεφτείς να πάρεις OxyContin, σκέψου ότι θα έχεις μια σακούλα κολοστομίας για το υπόλοιπο της ζωής σου’’», είχε πει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο «People».

Αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που ο πρωταγωνιστής του «The Whole Nine Yards» έφτασε κοντά στον θάνατο. Γύρω στον Νοέμβριο του 2020, κατά τη διάρκεια μιας από τις πολλές παραμονές του σε κέντρο αποτοξίνωσης, η καρδιά του ηθοποιού σταμάτησε για πέντε λεπτά μετά τη χορήγηση ενός φαρμάκου από τους γιατρούς. Η ζωή του σώθηκε με τεχνητή αναπνοή, αλλά οκτώ πλευρά έσπασαν κατά τη διαδικασία, γεγονός που του κόστισε σκηνές με τη Meryl Streep στο «Don't Look Up». Και φυσικά, ο Matthew Perry φλέρταρε με τον θάνατο για χρόνια λόγω του μακροχρόνιου εθισμού του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς «Friends», ο ηθοποιός είχε πει σε συνέντευξή του ότι έπινε ένα μπουκάλι βότκα και έπαιρνε 55 χάπια Vicodin σε καθημερινή βάση. Ξόδεψε, όπως ανέφερε ο ίδιος, εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθειά του να αποτοξινωθεί. «Έχω ξοδέψει πιθανώς 9 εκατ. δολάρια ή κάτι τέτοιο, προσπαθώντας να γίνω νηφάλιος», ανέφερε σε συνέντευξή του στους NYT.

