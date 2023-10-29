Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο Μάθιου Πέρι, γνωστός για το ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια»

Ο αμερικανοκαναδός ηθοποιός και παραγωγός Μάθιου Πέρι, διάσημος αφού ενσάρκωσε τον Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα φιλαράκια» («Friends»), βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σε ηλικία 54 ετών, ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Los Angeles Times, η αστυνομία τον βρήκε πεθαμένο μέσα σε μπανιέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας και πληροφορίες του –ειδικευμένου στην κάλυψη διασημοτήτων– ιστότοπου TMZ, ο οποίος ήταν το πρώτο μέσο που αναφέρθηκε στον θάνατό του.

Ο Μάθιου Πέρι ταυτίστηκε με τη σειρά «Φιλαράκια» που προβαλλόταν στο NBC για δέκα σεζόν (1994-2004).

Μακριά από τις κάμερες όμως έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Κατά τον TMZ, δεν εντοπίστηκαν ουσίες στο σπίτι του από τους αστυνομικούς.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μάθιου Πέρι προκάλεσε κατάπληξη όταν παραδέχτηκε πως τον κυρίευε τεράστιο άγχος «κάθε βράδυ» στα γυρίσματα της σειράς.

Ο Μάθιου Πέρι είχε επίσης πρωταγωνιστήσει ή παίξει δεύτερους ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ρομαντική κομεντί Fools Rush In (1997, σε σκηνοθεσία Άντι Τέναντ, με συμπρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγεκ), ή η αστυνομική κωμωδία The Whole Nine Yards (2000, σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν, με συμπρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις και τη Ροζάνα Αρκέτ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.