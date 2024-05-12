Δρακόντεια είναι μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η ΕΛ.ΑΣ για την έλευση του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα ενόψει της σημερινής του επίσκεψης στην Αθήνα και της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Γαλάτσι. Η ομιλία του είναι προγραμματισμένη για τις 11 ωστόσο, αναμένεται να καθυστερήσει.

Όπως έχει δηλώσει και η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται για μια ι«ιδιωτική επίσκεψη» όπου ο Έντι Ράμα θα απευθύνει στους ομοεθνείς του που θα δώσουν το παρών στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, όπου τελικά θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση την ερχόμενη Κυριακή το πρωί, μια προεκλογική ομιλία ενόψει των εθνικών εκλογών του 2025 στη γείτονα χώρα.

Περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί, βρίσκονται επί ποδός (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, Ασφάλεια, Τροχαία) με τον αριθμό να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες.

Αρχικά θα δημιουργηθεί μια «καθαρή διαδρομή» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά πηγές της ΕΛΑΣ, από το αεροδρόμιο μέχρι το Γαλάτσι με απρόσκοπτη διέλευση και με επίγεια και εναέρια επιτήρηση. Το Σάββατο θα γίνει «αποστείρωση» στο κλειστό γυμναστήριο του Γαλατσίου από εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά μηχανήματα για τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών, και θα σφραγιστεί, θα επιτηρείται και θα υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση. Drones και ελικόπτερα διαρκώς θα επιτηρούν το χώρο, ενώ ακροβολισμένοι σκοπευτές της ΕΚΑΜ θα βρίσκονται σε επιλεγμένα σημεία.

Παράλληλα, θα ενισχυθεί το πληροφοριακό δίκτυο από την ΕΥΠ και την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ενώ θα υπάρχει και μια παρακολούθηση στα social media. Αν τελικά υπάρξει πιθανότητα διανυκτέρευσης του πρωθυπουργού της Αλβανίας στη χώρα μας ενδεχομένως να αλλάξουν οι διαδρομές και το σχέδιο ασφαλείας.

Ράμα: «Ο Κυριάκος είναι ένας φίλος που σέβομαι πολύ»

«Ο Κυριάκος είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, είναι ένας φίλος που σέβομαι πολύ» δηλώνει στην Καθημερινή της Κυριακής ο Έντι Ραμα λίγο πριν την άφιξή του στη χώρα μας.

Υποστηρίζει παράλληλα ότι είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός που περισσότερο από κάθε προκάτοχό του, με το οποίο έχει συνεργαστεί, ενδιαφέρεται ειλικρινά για την ενίσχυση των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Αναφέρει ακόμα ότι το σχέδιο για την ομιλία του στην Αθήνα δεν περιλαμβάνει τίποτα για την υπόθεση του Φρέντη Μπελερη.

«Θέλουμε να κάνουμε την Δικαιοσύνη ανεξάρτητη από την πολιτική εξουσία για πρώτη φορά από τότε που η Αλβανία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία» τονίζει ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Αλβανικά ΜΜΕ: Φέρνει πούλμαν για να γεμίσει το Γαλάτσι

Παράλληλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που μεταδίδει το himara.gr, από τον οργανωτικό τομέα του κόμματος του Ράμα, αναμένεται για την αυριανή ομιλία να ταξιδέψουν γύρω στα 2.000 άτομα από την Αλβανία.

Σε όλα τα στελέχη, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες από τη γειτονική χώρα έχει τεθεί συγκεκριμένη στοχοθεσία, έτσι ώστε το γήπεδο να είναι κατάμεστο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν νωρίτερα πλάνα από τον συνοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής. Στο εν λόγω βίντεο απεικονίζονται λεωφορεία με τα οποία μεταφέρονται Αλβανοί πολίτες από το χωριό Μπιλίστ στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

