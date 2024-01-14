Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το βράδυ του Σαββάτου (13/1) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, 14χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και ληστεία σε βάρος 15χρονου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 14χρονος κατηγορούμενος, μαζί με μια ομάδα άλλων ανηλίκων, προσέγγισαν τον 15χρονο στην περιοχή της Ηλιούπολης.

Στη συνέχεια κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του και του επιτέθηκαν απρόκλητα, χτυπώντας τον με γροθιές στο πρόσωπο ενώ του αφαίρεσαν ένα μπουφάν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από εντολή του Κέντρου, προέβησαν σε αναζητήσεις στην περιοχή κατά τις οποίες εντοπίστηκε ο 14χρονος, και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης όπου διαπιστώθηκε η συμμετοχή του στην επίθεση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και των άλλων ανηλίκων που εμπλέκονται στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

