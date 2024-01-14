Καθοριστικής σημασίας ήταν η συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη για τη διευκόλυνση διακομιδής παιδιού από το ΕΚΑΒ.

Κατά πληροφορίες το 1,5 ετών αγοράκι διακομιζόταν από το Κιλκίς στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης. Οι δικυκλιστές της ΕΛΑΣ παρέλαβαν το ασθενοφόρο από τον κόμβο Λαχαναγοράς και το συνόδεψαν μέχρι το νοσοκομείο.

Αναφέρεται πως η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι αυξημένη λόγω των ανοιχτών καταστημάτων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.