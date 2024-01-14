Συνεχίζονται σε πανελλαδική κλίμακα οι εξορμήσεις από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με διενέργεια δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία για όλους τους πολίτες.
Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.
Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Περισσότερες πληροφορίες εδώ και εδώ.
Αναλυτικά όλα τα σημεία που γίνονται δωρεάν rapid test τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου
- Κτίριο Helexpo, Διαγόρα 1, 08:30-20:30
- Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο Κίμωνος και Παγκάλου, (απέναντι από την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 09:30-15:00
- Δ. Διονύσου, Πεντζερίδη 3, Πολιτιστικό κέντρο του Αγίου Στεφάνου, 09:30-15:00
- Δ. Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας 108 (πλησίον Πεζογέφυρας), 09:30-15:00
- Δ. Πειραιά, Δραγάτση 1, Πεζόδρομος, 09:30-14:45
- Δ. Γλυφάδας, παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, απέναντι από την Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κων/νου, 09:30-14:45
- Δ. Περιστερίου, Δημαρχείο Περιστερίου, (πλάι στην Βόρεια Είσοδο του Δημαρχείου), 12:00-18:00
- Δ. Αιγάλεω, Πνευματικό κέντρο Ι. Ρίτσος, δίπλα στο Κολυμβητήριο του Αιγάλεω, Δημαρχείου & Κουντουριώτου, 09:30-14:30
- Δ. Κηφισιάς, Πλατεία Πλατάνου, παραπλεύρως του Άλσους Κηφισιάς, μπροστά από τον ΗΣΑΠ, 09:00-14:00
- Δ. Πετρούπολης, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πετρούπολης, Εθνικής Αντιστάσεως 61, (πίσω από το Δημαρχείο), 09:00-14:45
- Δ. Χαλανδρίου, παλιό Δημαρχείο Χαλανδρίου, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Γρ. Γυφτοπούλου & Γκίνη, πάνω από το ΚΕΠ, 09:30-15:00
- Δ. Σαρωνικού, Δημαρχείο Καλύβια, 09:30-15:00
- Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος (Δημαρχείο), 09:00-15:00
- Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο – Στρ. Καραϊσκάκη 138 και Ευπαύλεως, 09:00-14:45
- 1ο πολυδύναμο κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο, Σόλωνος 78, 09:30-19:30 (κατόπιν ραντεβού-2103626869, 210362869)
- 2ο πολυδύναμο Κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Νέος Κόσμος, Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σμιθ, 09:30-19:30 (κατόπιν ραντεβού-2109239865, 2109249787)
- 3ο Δημοτικό Ιατρείο-Πετράλωνα, Πειραιώς 108, 1ος όροφος, Παθολογικό Ιατρείο, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2103427515, -513, 2103469165)
- 4ο Δημοτικό Ιατρείο-Κολωνός, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2105121921, 2105157239)
- 5ο Δημοτικό Ιατρείο-Άνω Πατήσια, Σαρανταπόρου 4, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2102015510, -511, 2102015559)
- 6ο πολυδύναμο Κέντρο- Δημοτικό Ιατρείο-Κυψέλη, Χανίων 4Β, 09:30-19:30 (κατόπιν ραντεβού-2108836200, 2108220209)
- 7η Δημοτική Κοινότητα, Αμπελόκηποι, Καλαμών 21 & Σλήμαν, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού, 2144088800)
- Νότια Πύλη ΔΕΘ, Αγγελάκη με Λεωφ. Στρατού, 08:30-20:30
- Δ. Πυλαίας, κτίριο πρώην κοινότητας Φιλύρου, 25ης Μαρτίου 10, 09:00-15:00
- Δ. Καλαμαριάς, εντός Δημοτικού Θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 09:00-15:00
- Δήμος Θέρμης, Κέντρο covid δήμου Θέρμης, 1ο χιλ. Θέρμης-Τριαδίου, 13:00-19:00
- Δ. Κορδελιού – Ευόσμου, ισόγειο Δημαρχείου Ευόσμου, Παύλου Μελά 24, 09:00-15:00
- Δ. Δέλτα, ΚΑΠΗ Καλοχωρίου, πλατεία Δημοκρατίας 1, 09:00-14:00
- Δ. Ωραιοκάστρου, Α ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου, Τραπεζούντος 31, 09:00-14:30
- Δ. Νεάπολης-Συκεών, δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, 09:00-15:00
- 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, Κάτω Τούμπα, 09:00-14:00
- 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ακροπόλεως 14, Άνω Πόλη, 09:00-14:00
- 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, Χαριλάου, 09:00-14:00
- Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 10:00-14:00
- Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00
- Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Ν. Ευκαρπία, 08:30-15:00
- Αιτωλοακαρνανία, Μεσολόγγι, Γ.Ν. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» (Εμβολιαστικό Κέντρο), 08:30-14:30
- Αιτωλοακαρνανία, Κοινοτικό Κτίριο, Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00-14:00
- Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Οικίσκος έξωθεν Κέντρου Υγείας, 09:00-15:00
- Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Γ.Ν. Αιτωλ/νιας (Νοσηλ. Μονάδα Αγρινίου), 09:00-14:00
- Αργολίδα, Αίθουσα Δανάη-Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-14:00
- Αργολίδα, Κοινωνικό Ιατρείο, Ναύπλιο, 09:00-14:00
- Αρκαδία, Πλατεία Άρεως, Τρίπολη, 09:00-15:00
- Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 08:00-14:00
- Άρτα, Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας-Isobox, 08:30-15:00
- Αχαΐα, Πάτρα, Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, 08:00-20:30
- Αχαΐα, Πάτρα, Κέντρο Υγείας Νοτίου Τομέα, 08:30-20:00
- Αχαΐα, Πάτρα, Δημαρχείο (Μαιζώνος & Βότση Γωνία), 08:00-14:30
- Αχαΐα, Πάτρα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (Ριο), 08:00-14:30
- Αχαΐα, Πάτρα, Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, 08:00-14:30
- Αχαΐα, Αίγιο, Νοσοκομείο, 08:30-14:30
- Αχαΐα, Κάτω Αχαΐα, Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, 08:30-14:30
- Βοιωτία, Κέντρο Υγείας Θήβας Κάδμου 47, Θήβα, 10:30-15:00
- Βοιωτία, Αίθουσα στο ισόγειο του παλιού Δημαρχείου Λιβαδειάς Σπυρίδωνος 1, Λιβαδειά, 08:30-15:00
- Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα 23, 08:30-15:00
- Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατείας Ελευθερίας, 08:00-14:30
- Δράμα, Δοξάτο, Τοπική Κοινότητα, 10:30-14:00
- Έβρος, Ισόγειο Παλιού Δημαρχείου Αλεξανδρούπολης-Πρώην ΚΕΠ, Μπουμπουλίνας 8, 08:30-15.00
- Έβρος, Παλιό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δήμητρας 19, 09:00-15:00
- Έβρος, Κοινότητα Κίρκης, 09:00-13:00
- Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:30-15:30
- Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00
- Εύβοια, Χαλκίδα, Πάρκο του Λαού, Αλιβερίου και Κιαπέκου γωνία, 09:30-15:00
- Εύβοια, Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, 08:30-15:30
- Ευρυτανία, Έναντι ΚΑΠΗ Καρπενησίου, 09:00-15:30
- Ζάκυνθος, ΙΚΑ, Γλάδστωνος 6, 08:30-15:30
- Ηλεία, Πύργος, Γενικό Νοσοκομείο, 08:30-14:30
- Ηλεία, Αμαλιάδα, Συνεδριακό Κέντρο, 08:30-14:30
- Ηλεία, Βαρθολομιό, ΚΑΠΗ, 09:30-14:30
- Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 09:00-15:00
- Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 09:30-14:00
- Ημαθία, Κέντρο Υγείας Βέροιας, Μοράβα 2 & Εμμανουήλ Παππά, 08:30-15:30
- Ηράκλειο, Άγαλμα Ελευθέριου Βενιζέλου, Πλατεία Ελευθερίας, 08:30-19:30
- Ηράκλειο, Isobox, προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-15:00
- Ηράκλειο, Isobox, προαύλιος χώρος Βενιζελείου Νοσοκομείου, 08:30-14:30
- Ηράκλειο, προαύλιος χώρος ΠΑΓΝΗ (ΤΕΠ), 08:30-14:30
- Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30
- Θεσπρωτία, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, Εθνικής Αντιστάσεως, Ηγουμενίτσα, 09:00-15:00
- Θεσπρωτία, Παλαιό ΚΕΠ Πέρδικας, 10:00-14:00
- Ικαρία, Κ.Υ Ευδήλου, 08:00-16:00
- Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-20:00
- Ιωάννινα, MEGA Εμβολιαστικό, Καλπακίου 9, Αμπελόκηποι, 09:00-15:00
- Ιωάννινα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Σταύρου Νιάρχου 60, 08:00-14:00
- Ιωάννινα, Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Λ. Μακρυγιάννη 60, 08:00-14:00
- Ιωάννινα, Κέντρο Υγείας Δελβινακίου, 10:00-13:00
- Καβάλα, Νομαρχείο Καβάλας, Εθνικής Αντιστάσεως 20, 08:00-14:30
- Καβάλα, Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, 12:00-14:00
- Κάλυμνος, Κεντρικός Λιμένας, 08:30-15:30
- Λέρος, Δημοτικό Κτίριο Δόνα, 08:30-15:30
- Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 09:00-15:00
- Καρδίτσα, Δημαρχείο Μουζακίου, Προαύλιο Δημαρχείου, 09:00-10:30
- Καρδίτσα, Δημαρχείο Σοφάδων, Κιερίου 49, 11:00-12:30
- Καρδίτσα, Δημαρχείο Παλαμά, Παπακυρίτση 2, 13:00-14:30
- Καστοριά, ISOBOX Λεωφόρος Κύκνων, 08:30-15:30
- Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30
- Καστοριά, Άργος Ορεστικό, ΚΑΠΗ, 09:30-13:30
- Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-20:00
- Κέρκυρα, Κοινοτικό Ιατρείο Αχαράβης, 09:30-14:30
- Κέρκυρα, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 08:45-15:00
- Κεφαλληνία, Ληξούρι, κλειστό Γήπεδο, Στυλιανού Τυπάλδου, 09:00-15:00
- Κιλκίς, Β’ Εργατικές Κατοικίες, Αμπέλων 4, 09:00-15:00
- Κιλκίς, Ευρωπός, Αγροτικό Ιατρείο, 09:00-15:00
- Κιλκίς, Αξιούπολη, Δημοτικό Κατάστημα, 09:00-15:00
- Κιλκίς, Ξυλοκερατιά, Κοινοτικό Κατάστημα, 09:00-15:00
- Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:30- 15:30
- Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:30- 15:30
- Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 09:00-14:00
- Κόρινθος, Πολυιατρείο Αγίων Θεοδώρων, 09:30-13:30
- Κως, Ιερού Λόχου 15 (πρώην παιδικός σταθμός), 08:30-13:30
- Λακωνία, Παλαιό Δημαρχείο Σπάρτης, Κεντρική Πλατεία, 09:00-15:00
- Λακωνία, Γενικό Νοσοκομείο Μολάων, 09:30-14:30
- Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 08:15-15:30
- Λακωνία, Περιφερειακό Ιατρείο Οιτύλου, 08:15-10:20
- Λακωνία, Περιφερειακό Ιατρείο Νέου Οιτύλου, 10:30-11:30
- Λάρισα, ΟΣΕ, 09:00-20:00
- Λάρισα, Τύρναβος, Είσοδος Δημαρχείου, 09:00-12:00
- Λάρισα, Αμπελώνας, Δημαρχείο, 12:30-14:30
- Λάρισα, Εμπορικό Κέντρο Γαία, 09:00-15:00
- Λάρισα, Μύλος του Παππά, 09:00-15:00
- Λάρισα, ΔΥΠΑ, 09:00-14:00
- Λασίθι, ισόγειο κτήριο ΟΚΥΔΑΝ Αγίου Νικολάου, 08:30-15:00
- Λασίθι, Γραφείο Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας, 10:00-13:00
- Λέσβος, Κ.Υ Μυτιλήνης, 09:00-15:00
- Λέσβος, Parking Μυτιλήνης, 09:00-15:00
- Λευκάδα, παλιό Νοσοκομείο, κτίριο ΕΚΑΒ, Α. Βαλαωρίτη 40, 08:00-15:00
- Λήμνος, Π.Ι Πορτιανού, 08:30-14:30 φ
- Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Χατζηαργύρη & Τριανταφυλλίδη, 08:30-15:00
- Μαγνησία, Γ.Ν. Βόλου, Πολυμέρη 154, 09:00-14:00
- Μεσσηνία, Καλαμάτα, Μέγαρο Χορού, 08:30-14:00
- Μεσσηνία, Καλαμάτα, Γενικό Νοσοκομείο,Isobox Επειγόντων, 08:15-14:15
- Μεσσηνία, Καλαμάτα, Isobox Κέντρου Υγείας, 08:30-14:30
- Μεσσηνία, Κυπαρίσσια, Isobox Νοσοκομείου , 09:30-13:00
- Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:00-14:00
- Πάρος, Νάουσα, Αίθουσα ΑΜΕΣ Νηρέα, 08:30-15:00
- Πάτμος, Σκάλα, Πνευματικό Κέντρο, Πάτμιον, 08:30-15:30
- Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 09:30-14:30
- Πέλλα, Ξενιτίδειο Αριδαίας, Λεωφόρος Ξενιτίδη 7, 09:30-13:30
- Πέλλα, Κέντρο Υγείας Κρύας Βρύσης, Δωδεκανήσου 1, 08:30-15:30
- Πιερία, Κέντρο Υγείας Κατερίνης, Κανελλοπούλου 1, 08:00-15:00
- Πιερία, Παλαιό Νοσοκομείο Κατερίνης, 09:00-15:00
- Πρέβεζα, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-15:00
- Πρέβεζα, Κέντρο Υγείας Πάργας, 09:00-12:00
- Πρέβεζα, Δημαρχείο Καναλακίου, 12:30-14:00
- Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου, Καλλιθέα, 09:00-14:00
- Ρέθυμνο, Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Μισίρια, 09:00-14:00
- Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 09:00-15:00
- Ροδόπη, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Συμεωνίδη και Υψηλάντου γωνία, Κομοτηνή, 09:00-15:00
- Ροδόπη, Σάπες, Βασιλείου Κουτουμάνη, 10:00-14:00
- Ρόδος, Πνευματικό κέντρο Κρεμαστής, 09:00-14:30
- Ρόδος, Παλιό Νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 08:30-15:00
- Σάμος, Isobox έμπροσθεν Κ.Υ. Καρλοβάσου Σάμου, 08:00-14:30
- Σάμος, Isobox έμπροσθεν Γ.Ν. Σάμου, 08:00-14:30
- Σέρρες, Κέντρο Υγείας Σερρών, 08:30-19:30
- Σέρρες, Κέντρο Υγείας Νιγρίτας, 09:00-15:00
- Σέρρες, Κέντρο Υγείας Ροδολίβους, 09:30-14:30
- Σέρρες, Κέντρο Υγείας Στρυμονικού. 09:00-15:00
- Σέρρες, Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, 09:00-14:30
- Σέρρες, Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου, 09:00-14:30
- Σκιάθος, Λιμάνι Σκιάθου, 08:00-15:30
- Σύρος, Αθλητικό κέντρο Δημήτριος Βικέλας, 08:30-15:30
- Τρίκαλα, Πάροδος Γαριβάλδη Πεζόδρομος Πνευματικού Κέντρου, 07:30-13:30
- Τρίκαλα, Κεντρική Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-10:00
- Τρίκαλα, Ε ΚΑΠΗ, 09:30-14:30
- Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00
- Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, χώρος Εκδοτηρίων, 09:00-15:00
- Φθιώτιδα, Γ.Ν Λαμίας, Παπασιοπούλου τέρμα, 08:30-10:00
- Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:30-15:00
- Φλώρινα, ΔΕΤΕΠΑ Αμυνταίου, Πλατεία Δ, Μάκρη 36, 08:30-15:00
- Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 09:00-15:00
- Φωκίδα, Γραβιά, Πολιτιστικό Κέντρο, 09:00-13:00
- Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:00
- Χαλκιδική, Δημοτικό Θέατρο Πολυγύρου. 09:00-14:30
- Χανιά, 1η-2η ΤΟΜΥ Χανίων παλιό Νοσοκομείο Χανίων, Καποδιστρίου και Δραγούμη, 08:30-15:00
- Χανιά, Αύλειος χώρος 1ου Κέντρου Υγείας Χανίων, Λεωφόρος Καραμανλή 99, 08:30-15:00
- Χανιά, Γ.Ν Χανίων “Άγιος Γεώργιος”, (ΤΕΠ Covid), 08:30-14:30
- Χίος, Κ.Υ Χίου, Λετσαίνης 1 & Αγ. Ειρήνης, 07:30-14:30
- Χίος, Πλατεία Βουνακίου Χίου, 07:30-14:30
- Χίος, Καλλιμασιά, 09:00-12:00
*Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.
