Μαφιόζικη εκτέλεση στη Μάνδρα: Βρέθηκαν άλλα δύο αδήλωτα όπλα στο σπίτι του επιχειρηματία

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του επιχειρηματία οπου εντοπίστηκαν 2 αδήλωτα όπλα τα οποία τα είχε για προσωπική του ασφάλεια 

Μάνδρα

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην υπόθεση δολοφονίας του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στην Μάνδρα Αττικής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του επιχειρηματία οπου εντοπίστηκαν 2 αδήλωτα όπλα τα οποία τα είχε για προσωπική του ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν βρει 5 αδήλωτα όπλα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στις Αρχές.

