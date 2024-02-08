Αποκλειστικό: Βίντεο από το φλεγόμενο όχημα του επιχειρηματία που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Μάνδρα

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Έχουν περάσει λίγα δευτερόλεπτα από την ενέδρα θανάτου που έστησαν οι δολοφόνοι στον επιχειρηματία Χρήστο Γιαλιά χτες τη νύχτα στη Μάνδρα Αττικής.

Στο αποκλειστικό υλικό που εξασφάλισε ο skai.gr φαίνεται το φλεγόμενο όχημα του θύματος, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ο 59χρονος κατά την κατάσβεση από την Πυροσβεστική.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι δολοφόνοι του Γιαλιά νωρίτερα τον είχαν γαζώσει με καλάσνικοφ και κατόπιν έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο, για να εξασφαλίσουν πως δεν θα αφήσουν ίχνη.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της ΕΛΑΣ εντοπίστηκαν γύρω από το κατεστραμένο όχημα 18 κάλυκες.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη και στρέφονται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του θύματος, στην αναζήτηση βιντεοληπτικού υλικού που πιθανόν θα τους «δώσουν» τους δράστες της επίθεσης, καθώς και το δρομολόγιο διαφυγής τους -σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι δράστες έφυγαν με μοτοσυκλέτα- ενώ θα κληθούν για καταθέσει πρόσωπα από το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και υπάλληλοι των επιχειρήσεων του σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν οι Αρχές αν το θύμα είχε ανοιχτούς λογαριασμούς και με ποιους.

Ο Χρήστος Γιαλιάς πέραν των επιχειρήσεων του, είχε ασχοληθεί έντονα με τον χώρο του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα με τρεις ποδοσφαιρικές ομάδες στις οποίες ήταν παράγοντας.

Το 2018 πάλι στη Μανδρα Αττικής, είχε δολοφονηθεί με δυο πυροβολισμούς έξω από το σπιτι της η πρώην σύζυγος του θύματος.

Οι Αρχές σαν κίνητρο πίσω από την δολοφονία έβλεπαν αυτό της ληστείας καθώς οι δράστες είχαν αρπάξει την τσάντα της η οποία τσάντα είχε μέσα ένα ρολόι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.