Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών της μαφιόζικης επίθεσης με θύμα επιχειρηματία στη Μάνδρα Αττικής.

Ο 59χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε δεχθεί πυροβολισμούς από άγνωστους δράστες, οι οποίοι στη συνέχεια έκαψαν το αυτοκίνητο ρίχνοντας μάλιστα μέσα και ένα καλάσνικοφ, με το οποίο εικάζεται ότι σκότωσαν το θύμα τους.

Το θύμα είναι γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος είχε εμπλακεί και με τον χώρο του ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα με τρεις ποδοσφαιρικές ομάδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για τον Χρήστο Γιαλιά.

Οι Αρχές νωρίτερα δέχθηκαν κλήση για πυροβολισμούς στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις αλλά και πυροσβεστική καθώς περίοικοι ενημέρωσαν πως φλέγεται όχημα.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης διαπιστώθηκε πως μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν απανθρακωμένη σορός άνδρα.

Επιπλέον γύρω από το αυτοκίνητο υπήρχαν διάσπαρτοι περίπου 15 κάλυκες. Σε απόσταση λίγων μέτρων εντοπίστηκε ακόμα ένα καμμένο όχημα που πιθανολογείται πως ήταν αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Φαίνεται πως οι δράστες διέφυγαν με μοτοσυκλέτα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν και το γεγονός ότι το 2018 είχε δολοφονηθεί με δύο πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της στη Μάνδρα και η πρώην σύζυγος του θύματος.

Οι Αρχές τότε, ως κίνητρο πίσω από την δολοφονία, έβλεπαν αυτό της ληστείας, καθώς οι δράστες είχαν αρπάξει την τσάντα της, η οποία είχε μέσα ένα ρολόι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.