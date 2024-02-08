Στις παράξενες συνεργασίες και τις πολύπλοκες επιχειρηματικές δραστηριότητες που κινούνταν σε οριακές γραμμές, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, αναζητούν κυρίως το κινητρο και τους ηθικούς αυτουργούς της υπογραφής συμβολαίου θανάτου σε βάρος του 59χρονου επιχειρηματία στην Μάνδρα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εξετάζεται μια πρόσφατη αντιδικία με παλίο συνεργάτη του που είχε προκύψει από κάποιο οικονομικό ζήτημα, μια απώλεια εκατομμυρίων ευρώ. Για αυτή την υπόθεση το θύμα φαίνεται να έχει απαλλαγεί πρόσφατα. Ωστόσο, μία μέρα πριν την δολοφονία του φαίνεται να ήρθε στα χέρια με τον αντίδικο συνεργάτη του σε ένα δικηγορικό γραφείο.

Παράλληλα, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πως το θύμα ασχολείτο επιδερμικά ενδεχομένως με λαθρεμπόριο τσιγάρων που αφορούσε ομάδα της Ελευσίνας. Μάλιστα και ο αντίδικος συνεργάτης του φαίνεται να είχε κάνει κάτι αντίστοιχο από αντίπαλη ομάδα. Πρόκεται ωστόσο για ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που ερευνούν τα στελέχης της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Οι εκτελεστές του 59χρονου επιχειρηματία του είχαν στήσει καρτέρι. Όταν τον είδαν να ανεβαίνει στο δρόμο που οδηγεί προς το σπίτι του, μόλις 200μ από αυτό, τον αιφνιδίασαν και άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικοφ.

Είχε φύγει από την επιχείρηση του μαζί με έναν φίλο του, με διαφορετικό αυτοκίνητο ο καθένας και βρισκόνταν λίγα μέτρα μακριά. Σε μια στροφή ο φίλος του τον έχασε και λίγο αργότερα είδε το αυτοκίνητο να φλέγεται και δίπλα από αυτό δύο άτομα να επιβιβάζονται σε μια μοτοσυκλέτα και να φεύγουν με γρήγορη ταχύτητα.

Ο επιχειρηματίας μιλούσε στο τηλέφωνο την ώρα που τον δολοφόνησαν

Παράλληλα, το θύμα μιλούσε με έναν άλλο φίλο του στο τηλέφωνο την ώρα που δεχόταν την δολοφονική επίθεση. Μάλιστα, άκουσε τον 59χρονο να λέει «με σκοτώνουν, με πυροβολούν» και μετά κόπηκε η σύνδεση. Ο φίλος του επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης ανέφερε με ποιον μιλούσε και τι ακριβώς είχε συμβεί και έδωσε μια κατεύθυνση προς τα που να κινηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να βρουν την πορεία της μοτοσυκλέτας των δραστών, να την εντοπίσουν σε κάποια κάμερα ασφαλείας, έχουν προβεί σε άρση τηλεφωνικού απορρήτου και παίρνουν καταθέσεις από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του θύματος για να βρουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι δράστες της δολοφονίας κατάφεραν να στήσουν την ενέδρα θανάτου μολονότι ο 59χρονος έπαιρνε συστηματικά μέτρα ασφαλείας. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που έφθασαν οι πρωτοι αστυνομικοί στο σημείο, μαρτυρεί ότι επικρατούσε σύγχυση και πανικός.

Το καμένο αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Μέσα του υπάρχουν τα υπολείμματα του φονικού καλάσνικοφ, το οποίο ξεφορτώθηκαν οι δολοφόνοι την ώρα της φωτιάς.

Πηγή: skai.gr

