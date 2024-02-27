Λιβάνιος: Πεντε εκατ. ευρώ για τη νέα συνοριακή διάβαση στις Πρέσπες και την αναμόρφωση των τελωνείων Νίκης και Κρυσταλλοπηγής

Την άμεση χρηματοδότηση με 5 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του δρόμου από τον Λαιμό Πρεσπών έως στα σύνορα με την Βόρεια Μακεδονία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των τελωνείων, Κρυσταλλοπηγής και Νίκης στην Φλώρινα, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά την σημερινή του συνάντηση με τα αιρετά στελέχη της Περιφερειακής αρχής κατά την δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στην Δυτική Μακεδονία. Ο κ. Λιβάνιος απάντησε θετικά στην έκκληση του αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Χάρη Γκοβεδάρου ως προς την άμεση χρηματοδότηση και γρήγορη κατασκευή του δρόμου, καθότι το συγκεκριμένο έργο θεωρείται από το πρόγραμμα Interreg, που χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την κατασκευή της συνοριακής διάβασης στο Λαιμό Πρεσπών, ως απαραίτητο και αναγκαίο συνοδό έργο για την ομαλή λειτουργία της.

Σχολιάζοντας τα θεσμικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης ο κ. Λιβάνιος προανήγγειλε ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης των οργάνων της ΕΝΑΕ και της ΚΕΔΕ «θα προχωρήσουμε στην αναμόρφωση του κώδικα της αυτοδιοίκησης προκειμένου η λειτουργία σε Α και Β βαθμό να καταστεί σύγχρονη και λειτουργική». Αναφερόμενος στους οδικούς άξονες, την Εγνατία οδό και τους κάθετους άξονες που συνδέουν την Δυτική Μακεδονία με την υπόλοιπη Ελλάδα, τόνισε ότι «οι αποστάσεις έχουν μικρύνει σημαντικά για τους επισκέπτες που επιθυμούν να φθάσουν σε κάθε γωνιά της κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τόσο η περιφέρεια όσο και οι δήμοι.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της δημογραφικής συρρίκνωσης της περιοχής όπου τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην ΠΕ Γρεβενών καθώς και στο ζήτημα του μεταποιητικού τομέα της γούνας στην Καστοριά που γνωρίζει μεγάλη κρίση εξαιτίας των κυρώσεων της ΕΕ στην Ρωσία από την εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία. Ο κ. Λιβάνιος επεσήμανε ότι «χάθηκε μια διεθνής αγορά για την Καστοριά» ενώ για την ανάσχεση του δημογραφικού προβλήματος μίλησε για «σημαντικά κίνητρα που θα πρέπει να δώσουμε στους νέους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους». Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών έγινε δέκτης παραπόνων από τα αιρετά στελέχη της Περιφερειακής αρχής «για ελλείψεις προσωπικού όπως μηχανικοί και οι κοινωνικοί λειτουργοί που η απουσία τους υπονομεύει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών».

Νωρίτερα στην συνάντηση που πραγματοποίησε με τους δημάρχους τη Δυτικής Μακεδονίας, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Άργους Ορεστικού Πάνος Κεπαπτσόγλου, ως πρώτο από τα αιτήματα των δήμων, έθεσε το θέμα του ενεργειακού κόστους που σήμερα όπως τόνισε «είναι δυσβάσταχτο για τους προϋπολογισμούς των δήμων» και ζήτησε την συμβολή του υπουργού ώστε «να υπάρξει μέριμνα της πολιτείας για την κατά προτεραιότητα χορήγηση ηλεκτρικού χώρου στους ΟΤΑ και την σύνδεση των έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό».

Την διήμερη περιοδεία του στις ΠΕ Φλώρινας και Κοζάνης ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών έκλεισε αργά το μεσημέρι, με την επίσκεψή του, στις εγκαταστάσεις ενός ιστορικού οργανισμού της αυτοδιοίκησης, την ΑΝΚΟ ΑΕ, που αποτελεί έναν από τους πρώτους αναπτυξιακούς θεσμούς που δημιούργησαν οι ΟΤΑ της περιοχής το 1987.

