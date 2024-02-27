Φάκελος που θεωρήθηκε ύποπτος προκάλεσε νωρίτερα κινητοποίηση στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μετά από ελέγχο διαπιστώθηκε ότι περιείχε ένα βιβλίο θρησκευτικού περιεχομένου.

Δύο εβδομάδες μετά τον εντοπισμό φακέλου παγιδευμένου με εκρηκτικό μηχανισμό και παραλήπτρια μία πρόεδρο Εφετών, σήμερα μία συνάδελφός της, πρωτοδίκης, θεώρησε ως ύποπτο έναν φάκελο που έφτασε με αλληλογραφία στο γραφείο της και είχε το όνομά της ως παραλήπτρια.

Ο φάκελος παραδόθηκε στους αστυνομικούς για διερεύνηση, ενώ στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο. Επιπλέον, στα δικαστήρια έφτασαν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Ο ύποπτος φάκελος πέρασε από συσκευή σάρωσης ακτίνων Χ, στην πλαϊνή είσοδο του κτιρίου, όπου δεν διαπιστώθηκε κάτι ύποπτο. Αφού ανοίχτηκε προέκυψε - κατά πληροφορίες - ότι περιείχε βιβλίο θρησκευτικού περιεχομένου.

Δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει εκκένωση του κτιρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.