Εντολή για τη διενέργεια εκκλησιαστικών ανακρίσεων για τη διερεύνηση του περιστατικού που αφορά στον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και πρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως, π. Σεραφείμ Δημητρίου, έδωσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος.

Ο αρχιμανδρίτης Σεραφείμ καταφέρθηκε πρόσφατα κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Χρηστίδη, επειδή ψήφισε το νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, «στοχοποίησε ακόμα και την οικογένειά του με φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», πράξεις που «δεν συνάδουν με την πνευματικότητα και το έργο της Εκκλησίας».

