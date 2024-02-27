Γιατροί του Κόσμου: Δεν έχουμε σχέση με το περιστατικό του νεκρού εμβρύου

Οι Γιατροί του Κόσμου διευκρινίζουν ότι εκ παραδρομής αναφέρονται οι υπηρεσίες της οργάνωσης ως η τοποθεσία του θλιβερού περιστατικού με το νεκρό έμβρυο στα Εξάρχεια.

Ειδικότερα, η οράνωση Γιατροί του Κόσμου αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες τους στεγάζονται στο Ανοικτό Πολυϊατρείο που βρίσκεται στη διεύθυνση Σαπφούς 12, στην Αθήνα και ουδεμία σχέση έχουν με τις εγκαταστάσεις άλλης ιατρικής εθελοντικής οργάνωσης με την οποία τους συγχέουν οι πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι ένας υπάλληλος σε εταιρεία αποφράξεων, κατά την διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου στην οδό Σόλωνος, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», εντόπισε ένα νεκρό έμβρυο.

Ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, ενημέρωσε σχετικά τους υπεύθυνους της ΜΚΟ, οι οποίοι του είπαν ότι θα φροντίσουν σχετικά και θα τοποθετήσουν την σορό σε ένα κουτί.

Περίπου στις 18:30 το απόγευμα ο υπάλληλος της εταιρείας αποφράξεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων και ενημέρωσε για το μακάβριο εύρημα του τους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε και φωτογραφίες που επιβεβαίωναν τα λεγόμενά του.

Η αστυνομία περισυνέλλεξε αργά το βράδυ το έμβρυο το οποίοι ήταν περίπου πέντε μηνών.

Αστυνομικοί θα εξετάσουν πρόσωπα κλειδιά από γραφεία που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο, ούτως ώστε να συντονίσουν το επόμενο στάδιο των ερευνών. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα εξεταστούν είναι ένας κοινωνικός λειτουργός, αλλά και μια γυναικολόγος που εργάζονται εθελοντικά σε γραφεία τα οποία βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε, μέσα σε φρεάτιο, το έμβρυο.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποια γυναίκα που είχε μεταβεί στο κτίριο να απέβαλε και να πέταξε το έμβρυο στην τουαλέτα.

