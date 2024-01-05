Λέσβος: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος στρατιώτης στη διάρκεια εξόδου

Ο στρατιώτης Λ.Β., 20 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε μονάδα της Λέσβου, τραυματίστηκε θανάσιμα συνέπεια τροχαίου δυστυχήματος κατά την έξοδό του, τις πρωινές ώρες σήμερα, όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.
Πηγή: skai.gr
