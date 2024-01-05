Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

«Λύθηκε» το μυστήριο με τον 29χρονο προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών που δυο δράστες με χρήση σωματικής βίας τον ακινητοποίησαν και τον έδεσαν με χειροπέδες στην ευρύτερη περιοχή της Αναβύσσου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ συνελήφθη στην περιοχή των Αμπελοκήπων, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα Ζ), 25χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για αρπαγή, εκβίαση, ληστεία και κλοπή κατά συναυτουργία και αντίσταση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος από κοινού με τουλάχιστον έναν συνεργό του οποίος αναζητείται το απόγευμα της Τετάρτης, κινούμενοι με αυτοκίνητο προσέγγισαν τον 29χρονο στα Καλύβια Θορικού και αφού τον ακινητοποίησαν τον έδεσαν με χειροπέδες.

Έπειτα, επιβίβασαν το θύμα στο αυτοκίνητο του και κινήθηκαν με τα δύο αυτοκίνητα σε δασώδη περιοχή, όπου με χρήση σωματικής βίας του απέσπασαν δύο κινητά τηλέφωνα, πορτοφόλι, κλειδιά και κάρτες τραπέζης.

Επιπλέον, εξαναγκάζοντάς τον, απέκτησαν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του κινητού του και πραγματοποίησαν μεταφορές κρυπτονομισμάτων, ύψους 3.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, εγκατέλειψαν δεμένο τον 29χρονο, εντός του αυτοκινήτου του σε απομονωμένη περιοχή και διέφυγαν.

Ο 29χρονος κατάφερε να λυθεί και μέσω συγγενικού του προσώπου ενημέρωσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης για επικειμένη διάρρηξη που θα πραγματοποιούσαν οι δράστες στο χώρο του γραφείου του στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί της Ομάδας Ζ μετέβησαν στο ανωτέρω σημείο και εντόπισαν τον 25χρονο δράστη να εξέρχεται από την πολυκατοικία, όπου βρίσκονταν το γραφείο.

Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, παρά την σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Επιπλέον, πλησίον του σημείου εντοπίστηκε αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου κλήθηκε σε έλεγχο, ωστόσο στη θέα του αστυνομικού εκκίνησε το όχημα, κινούμενος προς το μέρος του, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του αστυνομικού κατόπιν πτώσης του στο έδαφος.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

