Μία «βόλτα αγάπης» διοργανώθηκε χθες βράδυ από 20 οδηγούς ταξί για 58 ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι περιηγήθηκαν στην εορταστικά στολισμένη Αθήνα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Νικολέττα Βίλλιου και τον Μανώλη Γριζά, αυτοκινητιστές και παρουσιαστές της διαδικτυακής εκπομπής «ΤαξιΝόμοι» και στο Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) και υλοποιήθηκε με την αρωγή του Δήμου Αθηναίων.

«Είναι προσφορά των ταξιτζήδων σε μια κατηγορία ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να δούνε τις λαμπρές, μέρες, τις χαρούμενες μέρες τα φώτα της πόλης, για ανθρώπους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες και δεν μπορούν να τις απολαύσουν όπως οι υπόλοιποι» υπογράμμισε ο Μ. Γριζάς.

Στη δράση συμμετείχαν 28 άτομα από το Γηροκομείο Αθηνών και 30 από τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Κυψέλη. Στην αυτοκινητοπομπή που ξεκίνησε από το Γηροκομείο Αθηνών συμμετείχαν ομάδα φροντιστών και στελεχών του Γηροκομείου Αθηνών καθώς και η Αντιδήμαρχος Ενεργής Γήρανσης και Λεσχών Φιλίας κα Όλγα Δούρου.

Η διαδρομή αλληλεγγύης περιελάμβανε τις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας, Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Σταδίου με κατάληξη στην πλατεία Συντάγματος. Μπροστά και πίσω από το καραβάνι χαράς, μοτοσικλετιστές της δημοτικής αστυνομίας φρόντιζαν για την ομαλή διεξαγωγή της δράσης. Στην πλατεία τους περίμενε αντιπροσωπεία του ΣΑΤΑ καθώς και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Θωμάς Γεωργιάδης. Η κ. Μαριάνθη Κοσμά, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του συνδικάτου μοίρασε στους συμμετέχοντες αναμνηστικά δώρα.

«Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ στο Σύνταγμα έπειτα από πρόσκληση του ΣΑΤΑ και των «Ταξινόμων, έτσι ώστε να γιορτάσουμε μαζί με άτομα από το Γηροκομείο Αθηνών και τις Λέσχες φιλίας , να δούμε τη στολισμένη Αθήνα και να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι μια από τις δράσεις με τις οποίες ξεκινάει η καινούρια χρονιά και η νέα δημοτική αρχή. Δεσμευόμαστε πως είναι μόνο η αρχή και ότι θα γίνουν πολλά περισσότερα» δήλωσε η Όλγα Δούρου, Αντιδήμαρχος Ενεργής Γήρανσης και Λεσχών Φιλίας.

«Είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση με τη στήριξη του ΣΑΤΑ, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη βόλτα αγάπης για τους ηλικιωμένους, για την 3η ηλικία που ο δήμος θέλει να στηρίζει και για να τους τιμήσει και να χαρούν μέσα σε αυτές τις μέρες των γιορτών» ανέφερε ο Θωμάς Γεωργιάδης, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων.

Πηγή: skai.gr

