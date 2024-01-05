Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Εντείνονται οι έλεγχοι για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας

«Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας τονίζοντας ότι χθες επιβλήθηκε πρόστιμο σε εταιρία κλιματιστικών που κερδοσκοπούσε.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, όπως είπε ο υπουργός, στη συνέχεια οφείλουν να προσαρμόσουν τις τιμές τους.

«Το πρώτο τρίμηνο του έτους θα προχωρήσουμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα βοηθήσουν να αποκλιμακωθούν οι τιμές των προϊόντων στα ράφια όπως απορρυπαντικά, καθαριστικά σπιτιού και πάνες» ανακοίνωσε και πρόσθεσε ότι στην κατεύθυνση αυτή χθες υπήρξε συνάντηση με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ στους οποίους παρουσιάστηκαν οι στόχοι του υπουργείου, με πρωταρχικό από το Μάρτιο οι τιμές των προϊόντων που ήταν αδικαιολόγητα υψηλές, να μειώνονται.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έλεγχοι και για το βρεφικό γάλα. «Η μεταρρύθμιση που επέτρεψε να πωλείται και στα σούπερ μάρκετ δεν έχει φέρει τα ανάλογα αποτελέσματα και η τιμή είναι αδικαιολόγητη» σημείωσε ο υπουργός ο οποίος είπε ότι στην κατεύθυνση αυτή ο γίνονται έλεγχοι σε δύο εταιρίες για αθέμιτη κερδοφορία. «Προσεχώς θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Θα ανακοινώσουμε μέτρα διοικητικού χαρακτήρα ώστε να δούμε τις τιμές του βρεφικού γάλατος να μειώνονται», είπε ο κ. Σκρέκας.

Στην ερώτηση αν τα πρόστιμα εισπράττονται, είπε ότι ήδη έχουν κατατεθεί από το υπουργείο αποδεικτικά είσπραξης χιλιάδων ευρώ.

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν αλλά ο στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές στα ράφια», σημείωσε ο κ. Σκρέκας προσθέτοντας ότι μετά το Σεπτέμβριο οι ανατιμήσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

