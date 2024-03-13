Στη σύλληψη αντιδημάρχου του δήμου Λαυρωτικής προχώρησε σήμερα η αστυνομία ως υπεύθυνο για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Λαύριο.

Όπως γράφει η kathimerini.gr πρόκειται για αξιωματούχο του Δήμου της Λαυρεωτικής ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, κατέχει το αξίωμα του αντιδημάρχου.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εναπόθεσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, στη θέση «Φοινικόδασος», ιδιοκτησίας του Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο υπαίθριος χώρος βρίσκεται πλησίον σχολικού συγκροτήματος (ΕΠΑΛ Λαυρίου), όπου λειτουργούσε την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Μετά την πυρκαγιά και την ταυτοποίηση του δράστη είχε εκδοθεί σχετικό δελτίο αναζήτησης και σύλληψής του από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πηγή: skai.gr

