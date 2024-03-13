Κικίλιας: Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ αποτελεί σημαντική προίκα για τις επόμενες γενιές

Στη συμβολή της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και του σύγχρονου εξοπλισμού στην πριν και κατά τη διάρκεια των φυσικών καταστροφών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «Η τεχνολογία στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Οι εφευρέσεις μας βοηθούν να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο», η οποία πραγματοποιείται στο Ζάππειο Μέγαρο και διοργανώνεται από το European Patent Office σε συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με την πολύτιμη συμβολή του Πυροσβεστικού Σώματος, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, για τον συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, νέων τεχνολογιών και σύγχρονου εξοπλισμού θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε «να διοχετευθεί στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση και στο κομμάτι της αποκατάστασης».

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες και για το 2024 ενώ προσέθεσε ότι προετοιμάζονται στο κομμάτι της πρόληψης, της αντιμετώπισης και των τεχνολογιών κάνοντας ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ ύψους 2,1 δισ. ευρώ, για το οποίο όπως είπε έως το τέλος του Μαρτίου θα έχει προκηρυχθεί το σύνολο των διαγωνισμών. «Στο τέλος Μαρτίου 2024, δηλαδή στο τέλος του μήνα, θα έχουμε προκηρύξει το σύνολο των διαγωνισμών του προγράμματος ΑΙΓΙΣ σε μία συγκλονιστική προσπάθεια με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τους τελευταίους μήνες» είπε και υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ θα αποτελέσει μια σημαντική παρακαταθήκη, προίκα, για τις επόμενες γενιές καθώς, όπως τόνισε, προσδοκούν από την επόμενη αντιπυρική περίοδο και για τα επόμενα χρόνια να παραλαμβάνουν σταδιακά όλον αυτόν τον εξοπλισμό.

Σημείωσε τέλος ότι οι άνθρωποι του Πυροσβεστικού Σώματος, όλων των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων «πηγαίνουν το πρωί στη δουλειά τους και δεν είναι σίγουρο ότι θα γυρίσουν το βράδυ για να προστατέψουν εμάς, τις περιουσίες μας και το φυσικό κάλλος. Αξίζουν τη στήριξη και τη βοήθειά μας σε μια δύσκολη προσπάθεια».

