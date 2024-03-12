Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Λαύριο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στο #Λαύριο Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 12, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.