Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στο Λαύριο

Στο σημείο έσπευσαν πάνω από 10 πυροσβέστες και οχήματα

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Λαύριο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

