Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Λαύριο.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.
#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στο #Λαύριο Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 12, 2024
Πηγή: skai.gr
