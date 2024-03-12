Στην ταυτοποίηση του ατόμου που έβαλε τη φωτιά στο Λαύριο προχώρησε το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, εκδίδοντας άμεσα δελτίο για τη σύλληψή του.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική στην ανακοίνωσή της, πρόκειται για κάτοικο του Λαυρίου, ενώ πληροφορίες τον θέλουν να είναι υπάλληλος του Δήμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Μετά από επισταμένη έρευνα υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Λαυρίου, όσον αφορά τις συνθήκες και τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, Τρίτη, 12 Μαρτίου και Ω/13:21, σε υπαίθριο χώρο εναπόθεσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, στη θέση «Φοινικόδασος», ιδιοκτησίας δήμου Λαυρεωτικής, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ημεδαπός, κάτοικος Λαυρίου. Για τον λόγο αυτόν εκδόθηκε σχετικό δελτίο αναζήτησης και σύλληψής του από την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σημειώνεται ότι ο υπαίθριος χώρος βρίσκεται πλησίον σχολικού συγκροτήματος (ΕΠΑΛ Λαυρίου), με πλήρη δραστηριότητα την ώρα εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

