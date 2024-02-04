Εικόνα βανδαλισμού αντίκρυσαν τα ξημερώματα οι κληρικοί και οι πιστοί που πήγαν στον ναό του πολιούχου της Λάρισας, αγίου Αχιλλίου, για την κυριακάτικη Θ. Λειτουργία, ενώ ΄σημερα διαβάστηκε στις εκκλησίες όλης της χώρας η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Άγνωστοι με σπρέι προκάλεσαν σημαντικές φθορές στα προπύλαια του ναού γράφοντας συνθήματα υπέρ των γκέι ατόμων,αλλά και κατά της πίστης της πατρίδας και κατά του μητροπολίτη Ιερώνυμου προσωπικά.

Μπροστά από την κεντρική είσοδο έγραψαν χυδαιότητες κατά του μητροπολίτη Λαρίσης ενώ στα σκαλοπάτια διακωμωδούν το πρόσωπο της Παναγίας.

«Δεν φοβόμαστε» είναι η απάντηση που δίνει η Μητρόπολη Λαρίσης.

«Ισχυρά και προοδευτικά επιχειρήματα… Ο Θεός να τους συγχωρέσει. Δεν φοβόμαστε» ήταν η πρώτη αντίδραση του μητροπολίτη.



Ο μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος είναι ένα από τα μέλη της Ιεραρχίας που αντιδρούν σθεναρά στην κυβερνητική πρωτοβουλία και ήταν αυτός που κάλεσε την Εκκλησία να μην σταματήσει να μάχεται νομικά κατά της νέας μορφής γάμου ακόμη και μετά την ψήφιση του νόμου από την Βουλή.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

