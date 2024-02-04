Λογαριασμός
Διαβάστηκε στις εκκλησίες η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών – Βανδαλισμοί στον πολιούχο της Λάρισας πριν την λειτουργία

Αγνωστοι έγραψαν συνθήματα υπέρ των ομοφυλόφιλων και κατά της θρησκείας - Μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος: «Ο Θεός να τους συγχωρέσει, δεν φοβόμαστε» 

λαρισα

Εικόνα βανδαλισμού αντίκρυσαν τα ξημερώματα οι κληρικοί και οι πιστοί που πήγαν στον ναό του πολιούχου της Λάρισας, αγίου Αχιλλίου, για την κυριακάτικη Θ. Λειτουργία, ενώ ΄σημερα διαβάστηκε στις εκκλησίες όλης της χώρας η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Άγνωστοι με σπρέι προκάλεσαν σημαντικές φθορές στα προπύλαια του ναού γράφοντας συνθήματα υπέρ των γκέι ατόμων,αλλά και κατά της πίστης της πατρίδας και κατά του μητροπολίτη Ιερώνυμου προσωπικά.

larisa

Μπροστά από την κεντρική είσοδο έγραψαν χυδαιότητες κατά του μητροπολίτη Λαρίσης ενώ στα σκαλοπάτια διακωμωδούν το πρόσωπο της Παναγίας.

λαρισα

«Δεν φοβόμαστε» είναι η απάντηση που δίνει η Μητρόπολη Λαρίσης.

«Ισχυρά και προοδευτικά επιχειρήματα… Ο Θεός να τους συγχωρέσει. Δεν φοβόμαστε» ήταν η πρώτη αντίδραση του μητροπολίτη.

λαρισα


Ο μητροπολίτης Λαρίσης Ιερώνυμος είναι ένα από τα μέλη της Ιεραρχίας που αντιδρούν σθεναρά στην κυβερνητική πρωτοβουλία και ήταν αυτός που κάλεσε την Εκκλησία να μην σταματήσει να μάχεται νομικά κατά της νέας μορφής γάμου ακόμη και μετά την ψήφιση του νόμου από την Βουλή.

λαρισα

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: onlarissa.gr

TAGS: εκκλησία Ιερά Σύνοδος Γάμος ομοφύλων
