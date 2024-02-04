Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ηλικιωμένης γυναίκας που το μεσημέρι του Σαββάτου βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο εκλάπη χωρίς οι κακοποιοί να καταλάβουν την παρουσία της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες έκλεψαν το όχημα ενός ηλικιωμένου που είχε παρκάρει έξω από το κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας για να κάνει κάποια ψώνια. Μέσα στο όχημα βρισκόταν όμως η σύζυγός του άνδρα, η οποία πάσχει από άνοια.

Οι κλέφτες όταν διαπίστωσαν ότι μέσα ήταν η γυναίκα εγκατέλειψαν το όχημα στη λεωφόρο Ιωνίας.

Οι αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί μετά από καταγγελία του συζύγου της εντόπισαν το αυτοκίνητο και τη γυναίκα που ήταν καλά στην υγεία της.

