Ο διεθνής ταξιδιωτικός οργανισμός Conde Nast Traveler αποθεώνει τα ελληνικά νησιά, στην ετήσια καθιερωμένη λίστα με τους 29 καλύτερους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας για το 2024.

«Δεν είναι τυχαίο πως τα ελληνικά νησιά αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για τον Λόρδο Βύρωνα», τονίζει το Conde Nast Traveler

Η φωτογενής Μήλος, η καλλιτεχνική Ύδρα και η Σίφνος των καλοφαγάδων συνθέτουν την κορυφαία τριάδα της κατάταξης.

Ακολουθούν η Σαντορίνη ως ιδανικός γαμήλιος προορισμός, η Σύρος του πολιτισμού και της τοπικής κουλτούρας, η αυθεντική Φολέγανδρος, η Κρήτη για αληθινές περιπέτειες, η Κέρκυρα με τα καταπράσινα τοπία της, η Νάξος για την ξεχωριστή γαστρονομία και τις αμμώδεις ακτές, η Κεφαλονιά για χαλαρωτικές οικογενειακές διακοπές, η Άνδρος των περιπατητών και των εξωτικών παραλιών, η Σέριφος των φυσιολατρών και η Μύκονος για αξέχαστες στιγμές διασκέδασης.

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η εντυπωσιακή Ζάκυνθος, η Αμοργός του απέραντου γαλάζιου, οι εκλεπτυσμένοι Παξοί, η Λευκάδα για απεριόριστες εξερευνήσεις, η μυθική Ιθάκη, η παραδοσιακή Τήνος, η μυστηριακή Πάτμος με τα μοναδικά ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της, η Ρόδος για ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, η γραφική Σύμη και η Αστυπάλαια για ποιοτικές αποδράσεις μακριά από τον συνωστισμό.

Τέλος, τη λίστα συμπληρώνουν η Σκιάθος για διάβασμα στη παραλία, η Αίγινα για όλες τις εποχές, το ονειρικό Καστελόριζο, η Αντίπαρος για διακοπές με άποψη, η Λέρος με την υπέροχη αρχιτεκτονική και οι πάντα επίκαιρες Σπέτσες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.