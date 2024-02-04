Ρεπορτάζ, Μάκης Συνοδινός

Στιγμές αγωνίας στα χέρια τεσσάρων ανηλίκων έζησε το απόγευμα της Παρασκευής στη Καλλιθέα ένας 13χρονος μαθητής.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 13χρονου στις αστυνομικές αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν επέστρεφε από το φροντιστήριο. Εκεί τον προσέγγισαν ένας 16χρονος και τρεις άλλοι ανήλικοι.

Ο 16χρονος του ζήτησε να πάνε λίγα μέτρα παρακάτω και εκεί του είπε χαρακτηριστικά «πάρε τηλέφωνο τον πατέρα σου να τον σκοτώσουμε».

Ο ανήλικος τρομοκρατημένος έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και τότε. ένας από τους άλλους τρεις που παραμόνευαν, άρχισαν να τον χτυπούν με μανία προκειμένου να του πάρουν το κινητό.

Ο 13χρονος πρόλαβε και το έβαλε στη τσέπη και προσπάθησε να διαφύγει και τότε ο 16χρονος δράστης συνέχισε να τον χτυπά στο κεφάλι με μανία προκαλώντας του τραύματα.

Πηγή: skai.gr

