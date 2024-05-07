Κορυφώνεται σήμερα Τρίτη, τελευταία ημέρα της αργίας, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα με την κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας να επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς.

Τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά επιστρέφουν γεμάτα ενώ εκτιμάται ότι σήμερα θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής με αυτό το μέσο 24300 άτομα καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη έξοδο από την εποχή της πανδημίας.

Η σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα ξεκίνησε από αργά το μεσημέρι της Δευτέρας με το πρώτο «κύμα» να γεμίζει πλοία και Εθνικές Οδούς, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις σε σταθμούς διοδίων και στα λιμάνια.

