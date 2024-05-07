Άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας με θύμα μια γυναίκα. Τα περιστατικά που καταγράφει το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας έχουν αυξηθεί ανησυχητικά το τελευταίο διάστημα κάτι που δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr λίγο μετά τις 23:00, υπήρξε έντονος καυγάς ανάμεσα σε ζευγάρι μέσα στο σπίτι τους. Ο άνδρας εκτός ελέγχου άρχισε να μιλά έντονα στη σύζυγό του ενώ άρχισε να τη χτυπά με πολύ δύναμη σε διάφορα σημεία του σώματος.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην σύλληψη του άνδρα στα πλαίσια του αυτοφώρου ο οποίο οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

