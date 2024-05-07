Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα πυκνώσουν. Τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και στα δυτικά.

Το πρωί η ορατότητα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στα νότια πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φθάσει στη νησιωτική χώρα τους 24 με 25 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα πυκνώσουν και και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 28 και τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 και τοπικά στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το απόγευμα στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 28 και τοπικά έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-05-2024

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και σταδιακά από το απόγευμα και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και το βράδυ στη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-05-2024

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα στην Κρήτη, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα γίνουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-05-2024

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και βαθμιαία βορειοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 11-05-2024

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

