Εκτός κινδύνου το παιδί με το πατίνι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λάρισα

Αισιόδοξα τα νέα καθώς αναμένεται να βγει από την εντατική και να γιορτάσει σήμερα τα γενέθλιά του

Ξεπέρασε τον κίνδυνο το παιδί με το πατίνι που τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 18χρονος που τα μεσάνυχτα της Κυριακής παρασύρθηκε με το ηλεκτρικό του πατίνι από διερχόμενο οδηγό στην συνοικία της Φιλιππούπολης επί της οδού Αγχιάλου.

Σύμφωνα με το onlarisa.gr μεταφέρθηκε με σοβαρό αιμάτωμα στο κεφάλι στο ΠΓΝΛ, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο ειδοποίησε ο ίδιος ο οδηγός του οχήματος που τον παρέσυρε και υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση με τους θεράποντες ιατρούς του νοσοκομείου να κάνουν το παν για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός παρουσίασε βελτίωση και χθες Δευτέρα αποσωληνώθηκε ενώ μέχρι αργά το βράδυ αναμενόταν να εξέλθει και από την Μονάδα Εντατικής θεραπείας για να εισαχθεί σε απλό δωμάτιο όπου θα γιορτάσει τα γενέθλια του με τους οικείους του, τα οποία έχει σήμερα.

