Φόβους ότι ο εφιάλτης της τρομοκρατίας επέστρεψε εκφράζουν οι αρχές μετά την τοποθέτηση βόμβας στην έδρα των ΜΑΤ.

Μέσα σε δύο τάπερ, τοποθετήθηκε μεγάλη ποσότητα ζελατοδυναμίτιδας και στρατιωτικό υλικό C4 που ήταν σενδεδεμένα με ρολόι και πυροκροτητή.

Η συγκεκριμένη εκρηκτική ύλη μέσα σε δοχεία φαγητού, χρησιμοποιούσε στις ενέργειές της η 17Ν, όπως άλλωστε τόνισε στον ΣΚΑΪ ο βαλλιστικός αναλυτής Γιώργος Ραυτογιάννης.

Το προφίλ των «βασικών υπόπτων» που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην περίμετρο της έδρας των ΜΑΤ, στο Γουδί, προσπαθεί να σκιαγραφήσει η αστυνομία, συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία που μπορεί, από και προς κάθε κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και στόχο έχουν να αναβαθμίσουν τη δράση τους.

Οι ίδιες πηγές, εικάζουν πως η επιλογή του στόχου, αλλά και του χρόνου, έγινε για προφανείς λόγους, αλλά και συμβολικούς. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι δράστες θέλουν να πλήξουν της εγκαταστάσεις μιας ειδικής ομάδας καταστολής, όπως είναι αυτή της Μονάδας αποκατάστασης τάξης, στέλνοντας ένα δυναμικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Στελέχη της αντιτρομοκρατικής ευελπιστούν οι επίδοξοι τρομοκράτες να έχουν υποπέσει σε λάθη και παραλείψεις και να έχουν αφήσει στοιχεία που να οδηγήσουν, αρχικά στην ταυτοποίησή τους και ακολούθως στη σύλληψή τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Αστυνομία και η αντιτρομοκρατική βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς το σενάριο τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε άλλο σημείο, είναι πιθανό.

Το σοβαρό στοιχείο που έχει προβληματίσει έντονα την αστυνομία, αφορά το εκρηκτικό υλικό C4 που βρέθηκε στη βόμβα. Το συγκεκριμένο υλικό διαθέτει μόνο ο στρατός, γεγονός που «γεννά» περισσότερα ερωτήματα, καθώς είναι πολύ δύσκολο να το προμηθευτεί κανείς.

Επίσης, η τοποθέτηση της βόμβας σε τάπερ, παραπέμπει στη δράση της 17 Νοέμβρη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αστυνομία εξετάζει τη μεθοδολογία στις επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν στη ΔΟΥ Αμαρουσίου και στην Ευελπίδων. Στόχος είναι να διαπιστώσουν αν υπάρχουν ομοιότητες και αν συνδέονται, με οποιονδήποτε τρόπο.

Τι στοιχεία υπάρχουν μέχρι στιγμής; Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερες περιμετρικά της έδρας των ΜΑΤ στο Γουδί υπάρχουν, όμως το οπτικό υλικό δεν έχει καταγραφεί σε καμία συσκευή, ενώ δεν υπάρχουν και μαρτυρίες.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η έρευνα θα εξελιχθεί από τη διασταύρωση των στοιχείων και της μεθοδολογίας, αλλά και από στοιχεία που θα δώσει το εγκληματολογικό, μετά την εξέταση του μηχανισμού για DNA και αποτυπώματα.

Πηγή: skai.gr

