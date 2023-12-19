Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Ουρές 14 χλμ συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους οδηγούς στην κάθοδο της Λ. Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ, λόγω τροχαίου νωρίτερα με τραυματισμό δικυκλιστή.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται:

Στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου

στην κάθοδο της Κηφισίας κατά μήκος του Αμαρουσίου

από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου

στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το Ελληνικό προς την Αμφιθέας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.