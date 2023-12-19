Λογαριασμός
Ποια γιορτή είναι σήμερα

Δείτε σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

εορτολογιο

Σήμερα είναι της Οσίας Αγλαΐας της Ρωμαίας, Αγίου Άρεως μάρτυρος

Γιορτάζουν: Αγλαΐα, Άρης

