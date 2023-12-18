Λογαριασμός
Στην εντατική 16χρονος στη Λάρισα που έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι- Τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι

Οι εξετάσεις που έγιναν στον ανήλικο διαπίστωσαν εγκεφαλικές κακώσεις

Ατύχημα με πατίνι

Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 16χρονος με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και κατά ιατρικές πηγές που μίλησαν στο onlarissa.gr, ο άτυχος ανήλικος φέρεται να τραυματίστηκε πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι.

Το συμβάν έγινε στις 11.30 το βράδυ της Κυριακής επί της οδού Αγχιάλου στην συνοικία της Φιλιππούπολης, στη Λάρισα.

Παρελήφθη από τα επείγοντα του νοσοκομείου και μετά από τις εξετάσεις που του έγιναν διαπιστώθηκε εγκεφαλική κάκωση.

Πηγή: onlarissa.gr

Πατίνι ατύχημα Λάρισα 16χρονος εντατική
