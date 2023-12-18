Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 16χρονος με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και κατά ιατρικές πηγές που μίλησαν στο onlarissa.gr, ο άτυχος ανήλικος φέρεται να τραυματίστηκε πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι.

Το συμβάν έγινε στις 11.30 το βράδυ της Κυριακής επί της οδού Αγχιάλου στην συνοικία της Φιλιππούπολης, στη Λάρισα.

Παρελήφθη από τα επείγοντα του νοσοκομείου και μετά από τις εξετάσεις που του έγιναν διαπιστώθηκε εγκεφαλική κάκωση.

