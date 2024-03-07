Διαμαρτυρόμενοι μηλοπαραγωγοί και καστανοπαραγωγοί του Δήμου Αγιάς κατέκλυσαν σήμερα, το πρωί της Πέμπτης, τα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Λάρισα για τις αποζημιώσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου, τις οποίες όπως παραδέχονται δεν έλαβαν σε σχέση με τους συναδέλφους τους στη Μαγνησία.

Μάλιστα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας άδειασαν τελάρα με μήλα και κάστανα έξω από το κτίριο, ενώ σε πανό τους σημείωναν «Με τους αγώνες μας ανατρέπουμε πολιτικές που μας ξεκληρίζουν». Έπειτα, αντιπροσωπεία των παραγωγών συνομίλησε με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Σπυρόπουλο θίγοντας τα προβλήματα.

Οι κινητοποιήσεις πρόκειται να συνεχιστούν με την έφοδο των τρακτέρ στην Κεντρική πλατεία Αγιάς, και την συμμετοχή των αγροτών μια ημέρα νωρίτερα στον εορτασμό εξέγερσης του Κιλελέρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.