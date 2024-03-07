Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ θα δοθούν μόνο σε παραγωγούς που έχουν πληγεί από τις θεομηνίες Daniel και Elias, όπως διευκρινίζει η διοίκηση του οργανισμού.

Η διευκρίνιση έρχεται με αφορμή τα αιτήματα που διατυπώνονται από αγροτικούς φορείς, αιρετούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και του κοινοβουλίου,να αποζημιωθούν παραγωγοί της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα μηλοπαραγωγί της περιοχής Αγιάς, οι οποίοι, όμως, δεν υπέστησαν ζημιές.

Ως διοίκηση του Οργανισμού οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Η χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ για την καταβολή αποζημιώσεων ύψους - κατ' αρχήν- 260 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη των, περίπου 35.000 δηλώσεων ζημιάς σε φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο, προέρχονται αποκλειστικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μετά από έγκριση που δόθηκε απ΄ την ΕΕ, λόγω των εκτάκτων συνθηκών και του μεγέθους της ζημιάς στη Θεσσαλία. Το adhoc πρόγραμμα τελεί υπό τον αυστηρό έλεγχο της ΕΕ και της ελληνικής νομοθεσίας. Ουδεμία σχέση έχει η χρηματοδότηση των 260 εκατ. ευρώ, με πόρους προερχόμενους από ευρωπαϊκά προγράμματα, ή με πόρους της Κρατικής Αρωγής ή με πόρους από εισφορές των ασφαλισμένων. Οι ζημιές που έχουν εκτιμηθεί από το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισας, την περίοδο αμέσως μετά την έλευση των ακραίων φαινομένων Danielκαι Elias-όπως πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας- και έχουν δηλωθεί στην περιοχή της Αγιάς, θα καλυφθούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ και όσα ισχύουν για το σύνολο των πληγέντων παραγωγών της Θεσσαλίας.Στη συγκεκριμένη περιοχή, υπεβλήθησαν 156 δηλώσεις ζημίας,οι οποίες αφορούν 2224 στρέμματα δενδροκαλλιεργειών,εκ των οποίων μόνο στα 105,1 στρέμματα εκτιμήθηκαν ζημίες της τάξεως 30%- 100%. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να λάβουν αποζημίωση αγρότες στο όνομα της μεγάλης ζημίας την οποία υπέστη η Θεσσαλία, χωρίς να έχουν υποστεί ζημίες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε κατάφορη παραβίαση του κανονισμού του ΕΛΓΑ αλλά και των κανόνων της ΕΕ, ενώ, παράλληλα, θα λειτουργούσε σε βάρος των παραγωγών που έχουν υποστεί ζημιές από τις θεομηνίες.

Η Διοίκηση του ΕΛΓΑ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους επισημαίνει ότι ουδένα παραγωγό αγνοεί και ουδένα αδικεί, όταν έχει διαπιστωθεί με πόρισμα των υπηρεσιών του Οργανισμού ότι οποιοσδήποτε ασφαλιζόμενος αγρότης στον Οργανισμό, έχει υποστεί ζημία στην παραγωγή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

