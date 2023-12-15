Ποινές κάθειρξης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο (β ́ βαθμού) Λάρισας σε δύο αδέλφια που παραπέμφθηκαν κατηγορούμενοι και για ληστρική κλοπή και για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Τα δύο αδέλφια κρίθηκαν ένοχοι για τις κλοπές που σε δύο περιπτώσεις αφορούσαν σε… καναρίνια που με δικό τους κλουβί έκλεβαν από τα σπίτια συμπολιτών τους.

Ο 79χρονος παθών καταθέτοντας στο δικαστήριο σημείωσε την επίθεση που δέχθηκε από τους δύο δράστες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως μετά τα χτυπήματα «για… δύο ώρες ήμουν νεκρός».

Τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου 2022, ο 79χρονος ξύπνησε από τον θόρυβο που έκανε το κουδουνάκι που είχε εγκαταστήσει στην ταράτσα της μονοκατοικίας του, όπου ήταν τοποθετημένα τα κλουβιά με τα ωδικά πτηνά, τα καναρίνια, που αποτελούσαν το χόμπι του συνταξιούχου.

Τα δύο αδέλφια, όπως κατέθεσε ο 79χρονος, από ταράτσα σε ταράτσα έφθασαν και στη δική του και με ένα «δικό τους κλουβί», «τα άδειασαν όλα, είχα 20 κανάρια, με χτύπησαν και έφυγαν». Δείχνοντας την παλάμη του στους δικαστές, όπου με ράμματα οι γιατροί έκλεισαν την πληγή που του προκάλεσαν οι δράστες με ένα κατσαβίδι, όταν τους βρήκε στην ταράτσα του σπιτιού του να κλέβουν τα καναρίνια.

Οι κατηγορούμενοι, όπως σημειώνεται και στο κατηγορητήριο, προκειμένου να διατηρήσουν τα κλοπιμαία, χρησιμοποίησαν σωματική βία σε βάρος» του 79χρονου «και ειδικότερα τον χτύπησαν βίαια, με τα χέρια τους και τα πόδια τους, στο κεφάλι, στο στήθος και στην πλάτη και επιπλέον τον απώθησαν με δύναμη, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος», ενώ ο ένας κατηγορούμενος «χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι που κρατούσε, έπληξε τον παθόντα, καθ’ ον χρόνο ήταν πεσμένος στο έδαφος, στο εσωτερικό της δεξιάς παλάμης του».

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

«Με χτύπησαν και έφυγαν, δυόμισι ώρες ήμουν «νεκρός», όταν συνήλθα, πήρα τηλέφωνο, νοσηλεύτηκα δύο εβδομάδες» σημείωσε, για να διευκρινίσει στο Δικαστήριο, με αφορμή και το κίνητρο της κλοπής πως η καρδερίνα πωλείται αντί 15 ευρώ, ενώ τα καναρίνια μέχρι 30 ευρώ.

Άλλος μάρτυρας κατέθεσε πως και σε εκείνον παραβίασαν την πόρτα με λοστό και έκλεψαν τα δύο και ναρίνια με χαρακτηριστικά χρώμα- τα, τοποθετώντας τα σε ένα από τα κλουβιά, τα οποία καναρίνια, ωστόσο, του επιστράφηκαν, και θώς τα δύο αδέλφια συνελήφθη σαν. Άλλοι μάρτυρες κατέθεσαν πως τους έκλεψαν μια τσάντα από το σπίτι τους, ενώ άλλη μάρτυρας κατέθεσε πως οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται σε στάδιο απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Οι δύο κατηγορούμενοι στις απολογίες τους αναφέρθηκαν στα προβλήματα εξάρτησης που αντιμετωπίζουν στο παρελθόν, λόγο για τον οποίο έκαναν κλοπές για να καταλήξουν στη φυλακή. Ο ένας αδελφός ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις τους, ζητώντας από το Δικαστήριο να τους δοθεί «μια δεύτερη ευκαιρία», με αφορμή και την προσπάθεια που κάνουν πλέον για να ξεφύγουν από τον κόσμο των ναρκωτικών. Ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος, σημειώνοντας και αυτός τα προβλήματα των εξαρτήσεων, αρνήθηκε την κατηγορία της ληστρικής κλοπής. Σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, τις ομολογημένες πράξεις, από τον πρώτο κατηγορούμενο, ο Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή τους, με το Τριμελές Εφετείο Λάρισας να τους κρίνει ενόχους, επιβάλλοντας στον πρώτο κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 5 ετών και 12 μηνών και χρηματική ποινή 200 ημερησίων μονάδων προς 5 ευρώ και στον δεύτερο κατηγορούμενο ποινή κάθειρξης 5 ετών φυλάκισης 2 μηνών.

