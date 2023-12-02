Λογαριασμός
Τρελό πάρτι χθες στη Λάρισα, στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου (βίντεο - φωτογραφίες) 

Εκατοντάδες «νεολαίοι» κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία για τη συναυλία Σταβέντο και Αδάμου

Χιλιάδες Λαρισαίοι βρέθηκαν χθες στην κεντρική Πλατεία της πόλης για την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Τα φώτα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου άναψαν με κάθε… επισημότητα, την παραδοσιακή αντίστροφη μέτρηση και υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων κομματιών από τις φιλαρμονικές της πόλης. 

Ωτσόσο, το μεγάλο πάρτι στήθηκε μετά, με μια συναυλία του Μιχάλη Σταβέντο και της Ηβης Αδάμου, που ξεσήκωσαν τη νεολαία της Λάρισας. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λάρισα Χριστούγεννα
