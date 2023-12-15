Μία φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη μέσα στο σπίτι της, τα Χριστούγεννα του 1962, ανέβασε στο instagram το "Studio Kleisthenis", προφίλ που δημοσιεύει σπάνιο και αδημοσίευτο υλικό του γνωστού φωτογράφου Κλεισθένη Δασκαλάκη.

Στην φωτογραφία η μεγάλη Ελληνίδα σταρ κάθεται σε μια πολυθρόνα, αγκαλιά με έναν πλαστικό, φουσκωτό Άγιο Βασίλη και ποζάρει χαμογελαστή, με το γνωστό της νάζι, στον φακό, περιτριγυρισμένη από χριστουγεννιάτικες γιρλάντες.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, το "Studio Kleisthenis" έγραψε: «Ο Κλεισθένης φωτογραφίζει την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο σπίτι της τα Χριστούγεννα του 1962».

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη πέθανε στις 23 Ιουλίου 1996, σε ηλικία 62 ετών στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από καρκίνο στο ήπαρ.

]Ακολούθησε διήμερο λαϊκό προσκύνημα της σορού της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Η κηδεία της έγινε δημοσία δαπάνη, παρουσία πολλών συναδέλφων της και πλήθους κόσμου. Τα οστά της έχουν μεταφερθεί στο οστεοφυλάκιο καλλιτεχνών του πρώτου νεκροταφείου Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.