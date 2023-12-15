Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν από το πρωί φοιτητές έξω από το ξενοδοχείο στο Καβούρι, όπου διεξάγεται η Σύνοδος των Πρυτάνεων, με την παρουσία του υπουργού Παιδείας.

Οι φοιτητές αντιδρούν με την παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος και ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Πριν λίγο σημειώθηκε ένταση και έπεσαν δακρυγόνα ωστόσο η κατάσταση φάνηκε να εκτονώνεται.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι φοιτητές επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χρήση χημικών.

Αυτή την ώρα βρίσκονται συγκεντρωμένοι, περίπου 700 φοιτητές ενώ στην περιοχή βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη με διμοιρίες των ΥΜΕΤ (Υποδιεύθυνση Μέτρων Τάξης).

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία, λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Καραμανλή (Παραλιακή) στο ύψος της συμβολής της με τη Λ. Βάρης - Κορωπίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο. Η εκτροπή των αυτοκινήτων γίνεται προς Λ.Βάρης - Κορωπίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.