Προφυλακίστηκε ο κομμωτής ο οποίος όπως αποκαλύφθηκε είχε τοποθετήσει κρυφές κάμερες στις τουαλέτες του κομμωτηρίου του καθώς και στο σπίτι του, στα Βριλήσσια.

Σύμφωνα με την ertnews.gr ο 49χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε τοποθετήσει κάμερες και παρακολουθούσε τις γυναίκες, αρνήθηκε ωστόσο ότι το υλικό το διακινούσε.

Υπενθυμίζεται ότι το γεγονός αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία που έγινε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα Βριλησσίων από εργαζόμενη του κομμωτηρίου. Τότε αστυνομικοί υποδυόμενοι τους πελάτες πήγαν στο κομμωτήριο, επισκέφθηκαν τις τουαλέτες στις οποίες ανακάλυψαν δύο μικροσκοπικές κάμερες με τις οποίες, μέσω του κινητού του τηλεφώνου, ο επιχειρηματίας παρακολουθούσε τόσο τις πελάτισσες του αλλά και τις εργαζόμενες του.

Μετά την εξέλιξη αυτή και η σύζυγός του ανακάλυψε κάμερες στο σπίτι που διέμενε η ίδια, ο σύζυγός της, αλλά και η κόρη της, 29 ετών, από προηγούμενο γάμο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της συζύγου και της θετής κόρης και οι δύο είναι σε σοκ ενώ το μόνο που ζητούν είναι να υπάρξει δικαίωση και να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες ώστε να τιμωρηθεί ο 49χρονος, ο οποίος φέρεται να παραδέχεται την πράξη του και δηλώνει ότι είναι εθισμένος στην πορνογραφία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.