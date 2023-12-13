Νέο γύρο αγωνιστικών κινητοποιήσεων εγκαινίασαν σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης αγρότες από διάφορα μέρη της Λάρισας, που συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Πλατυκάμπου με τα τρακτέρ τους.

Βασικά αιτήματα των αγροτών είναι η μείωση του κόστους παραγωγής, να γίνουν άμεσα όλα τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους.

Ζητούν επίσης να υιοθετηθεί η πρόταση της Περιφέρειας για να κατασκευαστεί αγωγός παροχέτευσης του νερού προς το Αιγαίο για να μην πλημμυρίζουν τα χωράφια τους, αλλά και να μη γίνει αναδιάρθρωση στις υφιστάμενες καλλιέργειες στον κάμπο.

Οι αγρότες προαναγγέλλουν «θερμό» χειμώνα καθώς το αγωνιστικό τους...πλάνο προβλέπει έξοδο των τρακτέρ μετά τις γιορτές, περί τις 20 Ιανουαρίου.

Στο χώρο της κινητοποίησης βρέθηκε και ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων πως η πρόταση της Περιφέρειας είναι «να μεγαλώσει η Κάρλα σε εκτάσεις του δημοσίου και να γίνει το κανάλι που να βγαίνει στο Αιγαίο για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλημμύρας στο μέλλον και να αρχίσουν οι άνθρωποι να έχουν μία εμπιστοσύνη να ξαναξεκινήσουν τις ζωές τους εδώ. Αν δε γίνει μία τέτοια προσέγγιση υπάρχουν άλλες δύο λύσεις: Η μία λύση είναι να γίνει κάποιος ψαράς ή να εγκατασταθεί κάπου αλλού, πράγμα που εγώ δεν το δέχομαι ούτε το ένα ούτε το δεύτερο…»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.