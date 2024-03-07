Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκεντρώσεων

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα προχωρήσει αύριο η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς από τις 11:00 έως και τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συναθροίσεις - συγκεντρώσεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ στις συγκεντρώσεις αναμένεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων από σωματεία, εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικούς, φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους καθώς και από άλλους φορείς και συλλογικότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, η Ελληνική Αστυνομία, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, θα λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με την πραγματοποίηση κατά περίπτωση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας, ώστε να μην διαταραχθεί υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών-σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ακαδημίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των συναθροίσεων - κινητοποιήσεων.

Σε περίπτωση εφαρμογής επιπλέον κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) έχει δημιουργηθεί ειδικό μπάνερ με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διαθέσιμο στο https://www.astynomia.gr/ektaktes-kykloforiakes-rythmiseis/sygkentroseis-kinitopoiiseis/).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.