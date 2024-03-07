Μια πολύ σημαντική διάκριση στον τομέα του τουρισμού κατέκτησε χθες η Αθήνα, κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου ευρωπαϊκού city-break προορισμού (Europe's Leading City-break Destination), στη διοργάνωση των World Travel Awards 2024.

Είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο στον σημαντικό αυτόν θεσμό, (η πρώτη ήταν το 2018), ανάμεσα σε πόλεις-ορόσημα: το Άμστερνταμ, τη Βενετία, το Βερολίνο, τη Γενεύη, το Δουβλίνο, την Κοπεγχάγη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο, το Παρίσι, το Πόρτο και την Ρώμη, ήταν υποψήφιες στην ίδια κατηγορία.

Εκτός από το βραβείο του κορυφαίου city-break προορισμού στην Ευρώπη, η Αθήνα ήταν υποψήφια σε αυτή τη διοργάνωση σε πέντε ακόμη κατηγορίες για αντίστοιχα ευρωπαϊκά βραβεία: Κορυφαίος Πολιτιστικός Προορισμός, Κορυφαίος Προορισμός Συναντήσεων και Συνεδρίων, Κορυφαίος Προορισμός Κρουαζιέρας, Κορυφαίο Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών και Κορυφαίο Αξιοθέατο για την Ακρόπολη.

Η διοργάνωση έχει αναδείξει την Ακρόπολη ως κορυφαίο Τουριστικό Αξιοθέατο για το 2014 και το 2018.

Το βραβείο προστίθεται στις σημαντικές διακρίσεις της πόλης που έχουν επιτευχθεί στην ίδια διοργάνωση κατά την τελευταία δεκαετία. Η Αθήνα αναδείχθηκε κορυφαίος Πολιτιστικός Προορισμός παγκοσμίως για το 2022 και το 2023, και αντίστοιχα της Ευρώπης, τις ίδιες χρονιές.

Το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών της Ευρώπης για το 2018 και το 2022.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Βερολίνο, όπου αυτή την εβδομάδα (5-7 Μαρτίου) διοργανώνεται και η ITB Berlin, μία από τις κορυφαίες εκθέσεις τουρισμού στην Ευρώπη, στην οποία η Αθήνα συμμετέχει με ειδικό χώρο στο Περίπτερο του ΕΟΤ.

Το βραβείο στην εκδήλωση παρέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), Ιωάννης Γεώργιζας, ο οποίος σε δήλωσή του, τόνισε:

«Είμαστε περήφανοι για αυτή τη σημαντική διάκριση που τοποθετεί την πόλη μας στον χάρτη των καλύτερων city-break προορισμών της Ευρώπης. Η Αθήνα είναι μία ζωντανή και φιλόξενη πόλη, που προσφέρει κάθε φορά νέους λόγους για σύντομες αποδράσεις. Δεν είναι μόνο η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και οι ηλιόλουστες μέρες· είναι και τα μουσεία, οι σύγχρονοι πολιτιστικοί χώροι, η υψηλή γαστρονομία, οι αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί κάποιος να ζήσει στις γειτονιές της. Στην ΕΑΤΑ θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τον ποιοτικό, βιώσιμο τουρισμό, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις συνθήκες εκείνες που θα διασφαλίσουν την ποιότητα ζωής των Αθηναίων».

Η διάκριση της Αθήνας στα 31α World Travel Awards, έρχεται να σφραγίσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και προσπάθεια του This is Athens του Δήμου Αθηναίων την τελευταία δεκαετία για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της πόλης, μέσα από την προώθηση και ανάδειξή της ως ανταγωνιστικού city-break τουριστικού προορισμού, δώδεκα μήνες τον χρόνο. Σημειώνεται ότι για το 2023 η Αθήνα κατέγραψε νέο ρεκόρ στις διεθνείς αφίξεις, σπάζοντας το «φράγμα» των 7 εκατ. επισκεπτών.

Πηγή: skai.gr

