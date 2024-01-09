Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημελληματα ασκήθηκε στους τέσσερις δράστες για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου στην Αγία Παρασκευή.
Τα αδικήματα:
- ληστεία από κοινού (κακούργημα)
- απλή σωματική βλάβη από κοινού (πλημμέλημα)
- παράνομη βία από κοινού (πλημμέλημα)
- παράβαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα από κοινού (πλημμέλημα)
- φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού (πλημμέλημα)
Οι ανήλικοι θα κληθούν από τον ανακριτή ανηλίκων σε απολογία.
Παράλληλα ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση ανηλίκων σε βαθμό πλημελληματος στους γονείς των δραστών.
Πηγή: ert.gr
