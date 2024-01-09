Λογαριασμός
Ξυλοδαρμός 14χρονου στην Αγία Παρασκευή: Δίωξη για κακούργημα στους δράστες, δίωξη και στους γονείς

Οι ανήλικοι θα κληθούν από τον ανακριτή ανηλίκων σε απολογία

βία ανήλικοι

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημελληματα ασκήθηκε στους τέσσερις δράστες για τον ξυλοδαρμό του 14χρονου στην Αγία Παρασκευή.

Τα αδικήματα:

  • ληστεία από κοινού (κακούργημα)
  • απλή σωματική βλάβη από κοινού (πλημμέλημα)
  • παράνομη βία από κοινού (πλημμέλημα)
  • παράβαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα από κοινού (πλημμέλημα)
  • φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού (πλημμέλημα)

Οι ανήλικοι θα κληθούν από τον ανακριτή ανηλίκων σε απολογία.

Παράλληλα ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση ανηλίκων σε βαθμό πλημελληματος στους γονείς των δραστών.

