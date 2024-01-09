Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών συνθηκών, πρόκειται να λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο, από την Τετάρτη 10/1/2024 μέχρι και την Κυριακή 14/1/2024, τις ήδη υφιστάμενες δομές, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να παρασχεθεί προσωρινή φιλοξενία για την προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας λόγω του ψύχους.

Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν οι παρακάτω χώροι:

Υπνωτήριο Αστέγων (Ανδρέου Γεωργίου 5 πρώην 13 τηλ. 2310528811), από τις 17.00 έως την επόμενη ημέρα στις 09:00.

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (Μοναστηρίου 62, τηλ. 2313316615), όλο το 24/ωρο.

Στους χώρους θα παρευρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό των Δομών (Κοινωνική Λειτουργός, Νοσηλεύτρια, Ιατρός κλπ.).

Ταυτόχρονα, για την προστασία των ευπαθών ομάδων, ανοιχτά θα παραμείνουν δύο παραρτήματα των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) από τις 08.00 έως τις 20.00 και συγκεκριμένα τις ημέρες από 10-1-2024 ως 12-1-2024:

4ο παράρτημα, Γρηγορίου Λαμπράκη 42, 2310212002

5ο παράρτημα, Αλεξανδρείας 27, 2310820110

Καθ' όλη τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων θα διανέμονται στους άστεγους συμπολίτες μας κουβέρτες, υπνόσακοι, κρουασάν και νερά με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Επίσης υπάρχει συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στα θέματα προστασίας αστέγων (ΜΚΟ, ΕΚΑΒ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

