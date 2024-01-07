Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να είναι ο 13χρονος, ο οποίος την Τρίτη έπεσε θύμα ακραίου bullying από τρεις ανήλικους στην Αγία Παρασκευή, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Οι δράστες που τον υποχρέωσαν να γονατίσει και να περπατήσει ξυπόλυτος, ενώ κατέγραφαν σε βίντεο όλο το μαρτύριο του θύματος τους, παραμένουν άφαντοι.

Ωστόσο χθες το βράδυ άγνωστος «ξαναχτύπησε», καθώς τηλεφώνησε με απόκρυψη στον 13χρονο και τον απείλησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Skai.gr, ο πατέρας του ανήλικου σήμερα το πρωί μετέβη στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής και κατήγγειλε το νέο περιστατικό, ενώ αύριο αναμένεται ο φάκελος της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Για την άγρια επίθεση που δέχτηκε ο 13χρονος μίλησε στον skai.gr ο πατερας του, ο οποίος όπως λέει χαρακτηριστικά τους δράστες της επίθεσης τους κρύβουν οι γονείς τους και δεν μπορεί να τους βρει η αστυνομία.

