Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου

Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και δύο πλημμελήματα άσκησε την Τρίτη η εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανδρών που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου, η σορός της οποίας βρέθηκε χθες το απόγευμα σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, έξω από τη Θεσσαλονίκη, επτά 24ωρα μετά την εξαφάνισή της.

Ως δράστες της δολοφονίας κρατούνται ο 39χρονος σύντροφός της και ο 34χρονος φίλος του, που σύμφωνα με την απαγγελθείσα ποινική δίωξη αντιμετωπίζουν τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης, της ληστείας (όλες κατά συναυτουργία), όπως επίσης της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Η δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διαβιβάστηκε το πρωί στην εισαγγελέα, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο στον 4ο τακτικό ανακριτή, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης. Αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες.

Να σκηνοθετήσουν «ψεύτικη ληστεία» σε βάρος της γυναίκας, ώστε να την ακινητοποιήσουν και να μεταβούν ακολούθως στο πατρικό της σπίτι απ' όπου θα αφαιρούσαν οικονομίες ύψους 7- 8.000 ευρώ από τους γονείς της προέβλεπε το σχέδιο που φέρεται να είχε εξυφάνει ο 39χρονος σύντροφος της δολοφονηθείσας, προκειμένου να πείσει τον 34χρονο φίλο του να διαπράξουν το έγκλημα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, την εξιχνίαση του οποίου ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Την εκδοχή αυτή επικαλέστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος, προσερχόμενος αυθορμήτως, χθες το μεσημέρι, στο Τμήμα Ασφαλείας Καλαμαριάς, όπου ομολόγησε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του στην υπόθεση, όχι όμως τη δολοφονία της γυναίκας, υποδεικνύοντας παράλληλα το σημείο απόρριψης της σορού της.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, ο ίδιος δέχθηκε να σκηνοθετήσει τη ληστεία, καθώς θα έπαιρνε ένα μερίδιο από τα χρήματα, τα οποία είχε ανάγκη λόγω της οικονομικής του δυσχέρειας.

Περιγράφοντας αναλυτικά το σχέδιο που φέρεται να κατέστρωσε ο φίλος του κι έφεραν εις πέρας, ο 34χρονος -κατά τις ίδιες πληροφορίες- κατέθεσε πως γύρω στις 11 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όταν επέστρεψαν ο 39χρονος και η σύντροφός του στο σπίτι του πρώτου, εκείνος βρισκόταν ήδη μέσα στο διαμέρισμα, με σβηστά τα φώτα και κατεβασμένα τα παντζούρια.

